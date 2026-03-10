아이긴, 도쿄·오사카서 대형 팝업 ‘아이긴 파크’ 열어

[리얼푸드=육성연 기자] 주류 브랜드 ‘아이긴(IGIN)’이 내달 일본 도쿄와 오사카의 랜드마크 빌딩에서 팝업 스토어(단기 매장)인 ‘아이긴 파크(IGIN PARK)를 개최한다고 10일 전했다.

행사는 4월 11일부터 16일까지다. 도쿄 트렌드의 중심지인 ‘시부야 PARCO 백화점 루프탑(PBOX, 10F 옥상)’에서 열린다. 이어 오사카에서는 4월 20일부터 27일까지 지상 약 300m 높이의 ‘아베노 하루카스 전망대(하루카스 300, 59~60F)’에서 한국 브랜드 최초로 브랜드 팝업을 진행한다.

행사장에서는 애플진(APPLE GIN)의 26년 봄 에디션과 저도수 하이볼 RTD인 애플토닉 4종 (새콤토닉·달콤토닉·상콤토닉·핑콤토닉)을 제공한다. 아이긴 상콤토닉의 청포도 맛에서 영감을 받아 제작한 프래그런스(Fragrance)인 ‘버던트 글림’도 선보인다.

지니스램프 관계자는 “이번 팝업은 아이긴이 지향하는 프리미엄 가치를 일본 시장에 각인시키는 중요한 분기점이 될 것”이라고 말했다.

아이긴(IGIN)은 방탄소년단(BTS) 진이 글로벌 모델로 활약 중이다. 국산 쌀과 사과로 만든 아이긴 애플진을 시작으로 저도수 진을 현대적으로 재해석하는 글로벌 주류 브랜드다.

gorgeous@heraldcorp.com