더본코리아, 독일 ‘글로버스’에 한식 코너 2호점 열어

[리얼푸드=육성연 기자] 외식 전문기업 더본코리아는 독일 대형 유통그룹 글로버스(Globus)가 운영하는 에쉬본(Eschborn) 지역 하이퍼마켓 푸드코트에 한식 코너 2호점을 개장했다고 9일 밝혔다.

더본코리아는 지난해 7월 한국인 거주자가 거의 없는 상트벤델 지역에 1호점을 열었다. 글로버스로부터 성공적인 한식 코너 출시라는 평가를 확인한 데 이어, 2호점을 통해 고객층이 다른 상권에서 시장 반응을 추가 검증한다.

2호점에는 1호점 당시 도입한 ‘글로벌 푸드 컨설팅’ 방식을 동일 적용한다. 더본코리아가 국내에서 독자 개발한 핵심 B2B 소스를 공급하면서 메뉴 구성과 조리 가이드 등 운영 전반에 대한 컨설팅을 제공한다. 글로버스는 더본코리아 컨설팅에 따라 현지 조리사가 독일 식재료로 직접 조리한다.

메뉴는 비빔밥과 덮밥이 중심이다. 고객이 닭·돼지·소·베지테리언 등 주요 메뉴 타입을 선택한 뒤 토핑 소스를 고르는 방식이다. 한식 메뉴도 원하는 재료와 소스를 선택할 수 있다. 2호점 운영이 안정화되는 시점부터는 한식 메뉴를 중심으로 신메뉴 도입도 검토할 계획이다.

3호점도 추진 중이다. 현재 글로버스와 독일 내 코너 중에 후보지를 논의하고 있다. 더본코리아는 컨설팅·유통·상품 개발 등으로 연결되는 글로벌 사업 포트폴리오도 확대할 계획이다. 아울러 올해 안에 빽다방 브랜드의 일본 현지 진출을 목표하고 있다.

더본코리아 관계자는 “글로버스 2호점은 ‘글로벌 푸드 컨설팅’ 방식의 사업 범위를 확장하고 현지에서 자체 운영할 수 있는 표준 시스템을 구축했다는 점에서 의미가 크다”라며, “올해는 글로버스 코너 확대와 함께 복합공간 통합 프랜차이즈 솔루션, B2B·유통·공동 개발을 연계한 해외 사업 포트폴리오 확장을 본격화하는 것이 목표”라고 밝혔다.

gorgeous@heraldcorp.com