일동후디스, 설탕 무첨가 고칼슘 ‘후디스 무가당 플레인 그릭요거트’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 일동후디스가 설탕을 첨가하지 않은 ‘후디스 무가당 플레인 그릭요거트’를 출시했다고 9일 밝혔다.

후디스 무가당 플레인 그릭요거트는 별도의 설탕 첨가 없이 부드럽고 크림 같은 식감을 구현한 것이 특징이다. 그리스 홈메이드 방식 그대로 1A등급 원유에 일동후디스만의 차별화된 공법을 적용했다. 안정제나 정제수를 사용하지 않은 고칼슘 제품이다 .

신제품 출시 기념 이벤트도 진행한다. 참여 방법은 오는 18일까지 후디스그릭 공식 인스타그램을 팔로우한 뒤, 이벤트 게시물에 좋아요와 댓글을 남기면 된다. 추첨을 통해 총 30인에게 후디스 무가당 플레인 그릭요거트를 제공할 예정이다.

일동후디스 관계자는 “이번 신제품은 별도의 당 첨가 없이도 그릭요거트 본연의 풍미와 영양을 살리는 데 중점을 뒀다”라며 “앞으로도 건강한 삶을 지향하는 소비자를 위해 다양한 그릭요거트 제품군을 확대할 것”이라고 전했다.

