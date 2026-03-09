이금기, 중식 셰프 교류 프로그램 ‘열혈 팬도 시즌2’ 후원

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 소스 브랜드 이금기(李錦記)가 젊은 중식 셰프들의 교류 행사 ‘열혈 팬도(熱血 Pan&刀) 시즌2’를 후원한다고 9일 전했다.

지난 8일 서울 마포의 중식 레스토랑 핑하오에서 열린 ‘열혈 팬도 시즌2’ 두 번째 행사는 중식 셰프들이 한자리에 모였다. 요리를 통해 교류하고 중식 문화를 대중에게 알리기 위해 기획된 행사다.

이번 행사에서는 ‘봄향 가득 중화연’을 주제로 제철 식재료를 활용한 다양한 중식 코스 요리를 선보였다. 행사에는 핑하오를 비롯해 모트32, 이닝, 미티네차움호텔, 웨이, 콘스탄스, 홍연, 팔선 등 국내 주요 중식 레스토랑과 호텔 중식당 소속 셰프 30여 명이 참여했다.

이금기는 코스 요리에 이금기 프리미엄 굴소스, 이금기 중화 두반장, 이금기 중화 해선장, 이금기 중화 XO소스 등 다양한 중화 소스를 지원했다. 코스 메뉴는 냉파육을 시작으로 비풍당 소프트크랩, XO 전가복, 어향 도다리, 트러플 난자완스, 냉이춘면, 딸기춘권과 말차 아이스크림까지 총 7가지 요리로 구성됐다. 셰프들은 이금기 소스를 바탕으로 각자의 개성과 현대적인 해석을 더한 메뉴를 선보였다.

진정기 이금기 한국시장 이사는 ”열혈 팬도와 같은 셰프 교류 프로그램은 중식 문화의 저변을 넓히고 셰프들이 창의적인 요리 활동을 선보일 수 있는 의미 있는 자리”라며, “이금기는 앞으로도 다양한 셰프들과 협업할 것”이라고 말했다.

