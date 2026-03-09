돌코리아, ‘스위티오’ 모델로 아이브 안유진 발탁

[리얼푸드=육성연 기자] 과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아가 자사 과일 브랜드 ‘스위티오’의 새로운 광고 모델로 그룹 아이브(IVE)의 안유진을 발탁했다고 9일 밝혔다.

돌코리아는 모델 발탁과 함께 안유진이 참여한 ‘스위티오 바나나’ 신규 광고 캠페인을 9일 공개했다. 이번 광고는 ‘바나나는 라벨로 말한다’는 메시지를 중심으로 기획했다. 안유진이 바나나가 재배되는 고산지를 찾아가 ‘스위티오 바나나’ 로고 라벨에 담긴 돌(Dole)의 170년 노하우와 뛰어난 품질 경쟁력을 소개하는 스토리다.

광고 캠페인 영상은 TV를 비롯해 돌코리아 공식 유튜브, 인스타그램 등 다양한 디지털 플랫폼을 통해 공개된다. 돌코리아는 이번 캠페인을 시작으로 안유진과 함께 온·오프라인 마케팅 활동을 전개할 계획이다.

‘스위티오’는 고산지대의 큰 일교차 속에서 자란 과일을 엄선해 선보이는 브랜드다. 바나나, 파인애플 등을 중심으로 판매하고 있다.

류창현 돌코리아 마케팅팀장은 “신선하고 건강한 과일을 통해 일상 속 건강한 식문화를 전해온 돌코리아는 안유진의 밝고 긍정적인 에너지와 잘 어울린다고 판단해 모델로 발탁했다”고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com