REAL FOODS PREMIUM
Eat Play Cook Read Pet Go Green
  • Read

  • 인스타그램 코르티스 기념 케이크, 성수동 ‘리틀바잇모어’가 제작

  • 2026-03-09
인스타그램 최단기간 기록 세운 ‘코르티스’ 기념 케이크 [리틀바잇모어 제공]
인스타그램 최단기간 기록 세운 ‘코르티스’ 기념 케이크 [리틀바잇모어 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 브랜드 ‘리틀바잇모어(Little Bite More)’가 K-pop 보이그룹 코르티스(CORTIS)의 인스타그램 팔로워 1000만 명 돌파를 기념하는 케이크를 제작했다.

9일 리틀바잇모어에 따르면 최근 코르티스는 인스타그램 역사상 최단기간 팔로워 1000만 명을 돌파하며 글로벌 팬들의 주목을 받았다. 이를 기념하기 위해 인스타그램 측은 특별 케이크 제작 브랜드로 성수동 리틀바잇모어를 선택했다. 업체는 대형 프랜차이즈가 아닌 브랜드가 글로벌 플랫폼의 기념 프로젝트에 참여했다는 점에서 의미가 있다고 봤다.

리틀바잇모어가 제작한 이번 케이크는 인스타그램을 상징하는 ‘Like’의 레드 하트 모양을 모티브로 디자인했다. 기록적인 순간을 기념하는 ‘THE 10M ERA’ 메세지를 함께 담았다.

케이크에는 리틀바잇모어의 시그니처 제품인 ’번들 케이크(Bundle Cake)’ 구조를 적용했다. 번들 케이크는 여러 개의 미니 케이크가 하나의 형태로 묶여 있다가, 손으로 떼어내면 자연스럽게 분리되는 것이 특징이다. 칼이나 접시 없이도 간편하게 나눌 수 있다.

리틀바잇모어는 코르티스 기념 케이크를 비롯해 SM NCT WISH, 제로베이스원, 젠틀몬스터X블랙핑크 제니 등 다양한 협업도 해왔다.

박윤정 리틀바잇모어 대표는 “케이크를 단순한 디저트가 아니라 기억하고 싶은 순간을 담는 하나의 오브젝트로 만들고 싶었다”며 “케이크가 나뉘고 공유되는 과정 자체가 하나의 콘텐츠가 되는 경험을 전달하고자 했다”라고 말했다.

리틀바잇모어는 밀가루·설탕·버터를 사용하지 않는 빵과 글루텐프리 케이크를 전문으로 하는 디저트 브랜드다. 현재 현대백화점 무역센터점(코엑스)에서 오는 16일까지 팝업을 운영 중이다.


gorgeous@heraldcorp.com

관련기사

Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 09. 2026
아이들이 먹는다…브라질의 스시 시장 확산
브라질에서 스시가 더 이상 성인 중심의 외식 메뉴에 머물지 않고, 어린이 소비층으로까지 빠르게 확산하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 과거에는 햄버거, 너깃, 피자 등 전통적인 패스트푸드가 아동 외식의 대표 메뉴였다면, 최근에는 스시 세트를 선호하는 사례가 늘어나는 추세다. 일본 음식에 대한 대중적 친숙도가 높아진 데다, 배달 플랫폼을 통한 접근성이 크게 개선된 영향으로 풀이된다. 특히 브라질은 일본계 인구가 많은 국가 중 하나다. 스시가 이미 일상적인 외식 카테고리로 자리 잡은 시장이라는 점도 배경으로 작용한다. 아동 소비 확산의 중심에는 비교적 자극적이지 않은 롤 제품이 있다. 대표적으로 캘리포니아 롤이나 튀김 롤(hot roll)과 같이 밥과 해산물, 채소, 크림치즈 등을 조합한 메뉴는 어린이 입맛에 비교적 친화적이다. 일부 매장에서는 어린이 전용 세트, 소형 콤보, 캐릭터 패키지 등을 도입하며 가족 단위 주문을 유도하고 있다. 이는 단
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드 스퀘어|제호 : REAL FOODS|인터넷신문등록번호 : 서울 아03324
등록(발행)일자 : 2014. 09. 12|발행인ㆍ편집인 : 최진영|청소년보호책임자 : 홍승완|대표번호 : 02-727-0114