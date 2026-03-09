인스타그램 코르티스 기념 케이크, 성수동 ‘리틀바잇모어’가 제작

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 브랜드 ‘리틀바잇모어(Little Bite More)’가 K-pop 보이그룹 코르티스(CORTIS)의 인스타그램 팔로워 1000만 명 돌파를 기념하는 케이크를 제작했다.

9일 리틀바잇모어에 따르면 최근 코르티스는 인스타그램 역사상 최단기간 팔로워 1000만 명을 돌파하며 글로벌 팬들의 주목을 받았다. 이를 기념하기 위해 인스타그램 측은 특별 케이크 제작 브랜드로 성수동 리틀바잇모어를 선택했다. 업체는 대형 프랜차이즈가 아닌 브랜드가 글로벌 플랫폼의 기념 프로젝트에 참여했다는 점에서 의미가 있다고 봤다.

리틀바잇모어가 제작한 이번 케이크는 인스타그램을 상징하는 ‘Like’의 레드 하트 모양을 모티브로 디자인했다. 기록적인 순간을 기념하는 ‘THE 10M ERA’ 메세지를 함께 담았다.

케이크에는 리틀바잇모어의 시그니처 제품인 ’번들 케이크(Bundle Cake)’ 구조를 적용했다. 번들 케이크는 여러 개의 미니 케이크가 하나의 형태로 묶여 있다가, 손으로 떼어내면 자연스럽게 분리되는 것이 특징이다. 칼이나 접시 없이도 간편하게 나눌 수 있다.

리틀바잇모어는 코르티스 기념 케이크를 비롯해 SM NCT WISH, 제로베이스원, 젠틀몬스터X블랙핑크 제니 등 다양한 협업도 해왔다.

박윤정 리틀바잇모어 대표는 “케이크를 단순한 디저트가 아니라 기억하고 싶은 순간을 담는 하나의 오브젝트로 만들고 싶었다”며 “케이크가 나뉘고 공유되는 과정 자체가 하나의 콘텐츠가 되는 경험을 전달하고자 했다”라고 말했다.

리틀바잇모어는 밀가루·설탕·버터를 사용하지 않는 빵과 글루텐프리 케이크를 전문으로 하는 디저트 브랜드다. 현재 현대백화점 무역센터점(코엑스)에서 오는 16일까지 팝업을 운영 중이다.

