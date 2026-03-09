REAL FOODS PREMIUM
Eat Play Cook Read Pet Go Green
  • Read

  • 달라진 ‘메종드구르메’…그로서테리아로 재탄생

  • 2026-03-09
메종드구르메의 잼 쿠키 존 [LF푸드 제공]
메종드구르메의 잼 쿠키 존 [LF푸드 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 메종드구르메가 미식 공간으로 재탄생했다. 생활문화기업 LF의 자회사 LF푸드는 ‘메종드구르메(Maison de GOURMET)’ 압구정 플래그십 스토어를 이전∙확장하고 새단장했다고9일 밝혔다.

‘메종드구르메(Maison de GOURMET)’는 프랑스어로 ‘미식의 집’을 의미한다. LF푸드는 이러한 브랜드 정체성을 반영해 해외 현지의 ‘식료품 마켓(Grocery)’과 ‘카페테리아(Cafeteria)’를 결합한 ‘그로서테리아(Grocereteria)’ 콘셉트를 기반으로 새로 단장했다. 유럽 식재료부터 커피∙디저트∙브런치∙와인까지 해외 각지의 식문화를 선보인다.

매장은 14가지의 테마 존(Zone)으로 구성돼 있다. 새로운 브랜드와 한정 상품을 소개하는 ‘부티크’부터 프랑스 브랜드 ‘구르망스’의 빵과 구움 과자를 맛볼 수 있는 ‘베이커리’, ‘올리브 오일’과 ‘트러플’, ‘소스&시즈닝’, ‘데일리·쿠킹 치즈&버터’와 ‘와인 페어링’ 존 등이 있다.

이와 함께 ‘그랩&고(Grab&Go)’, ‘요거트& 토핑’, ‘바(Bar)’, ‘와인&음료’, ‘다이닝 디시(Dine-in Dish)’, 프랑스 프로즌 HMR 브랜드를 선보이는 ‘띠리에(THIRIET)’ 존도 있다.

특히, 문을 열자마자 가장 먼저 마주하는 부티크 존은 시즌별 미식 테마와 국내외 식품 브랜드 협업, 한정 상품 등을 중심으로 다양한 팝업을 선보일 예정이다. 또 매장 입구에는 ‘젠피젠피(JENPJENP)’ 작가와 협업한 자수 아트워크를 설치했다.

10일부터는 소진 시까지 구매 금액대별 사은 이벤트도 진행한다. 1만원 이상 구매 고객에게는 상온 제품 3종을 담은 럭키박스를 증정한다. 5만원 이상 구매 시에는 티네(TINE) 크림치즈 2종 및 브라운 치즈 오리지널 블록을, 8만원 이상 구매 시에는 메종드구르메 보냉백을 추가 증정한다.

LF푸드 관계자는 “프리미엄 글로벌 미식 포트폴리오를 한 공간에서 복합적으로 경험할 수 있는 그로서테리아 플래그십”이라고 소개했다.


gorgeous@heraldcorp.com

관련기사

Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 09. 2026
아이들이 먹는다…브라질의 스시 시장 확산
브라질에서 스시가 더 이상 성인 중심의 외식 메뉴에 머물지 않고, 어린이 소비층으로까지 빠르게 확산하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 과거에는 햄버거, 너깃, 피자 등 전통적인 패스트푸드가 아동 외식의 대표 메뉴였다면, 최근에는 스시 세트를 선호하는 사례가 늘어나는 추세다. 일본 음식에 대한 대중적 친숙도가 높아진 데다, 배달 플랫폼을 통한 접근성이 크게 개선된 영향으로 풀이된다. 특히 브라질은 일본계 인구가 많은 국가 중 하나다. 스시가 이미 일상적인 외식 카테고리로 자리 잡은 시장이라는 점도 배경으로 작용한다. 아동 소비 확산의 중심에는 비교적 자극적이지 않은 롤 제품이 있다. 대표적으로 캘리포니아 롤이나 튀김 롤(hot roll)과 같이 밥과 해산물, 채소, 크림치즈 등을 조합한 메뉴는 어린이 입맛에 비교적 친화적이다. 일부 매장에서는 어린이 전용 세트, 소형 콤보, 캐릭터 패키지 등을 도입하며 가족 단위 주문을 유도하고 있다. 이는 단
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드 스퀘어|제호 : REAL FOODS|인터넷신문등록번호 : 서울 아03324
등록(발행)일자 : 2014. 09. 12|발행인ㆍ편집인 : 최진영|청소년보호책임자 : 홍승완|대표번호 : 02-727-0114