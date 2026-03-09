스미후루코리아, ‘봄맞이 할인 기획전’…최대 54%

[리얼푸드=육성연 기자] 바나나 전문 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 네이버 공식 브랜드 스토어에서 ‘봄맞이 할인 기획전’을 진행한다고 9일 밝혔다.
이번 기획전은 다가오는 봄철을 맞아 스미후루코리아의 과일과 바나나 스낵을 보다 저렴한 가격에 제공하고자 기획됐다.
봄맞이 할인 기획전은 오는 15일까지다. 스미후루코리아 네이버 공식 브랜드 스토어에서 연다. 스미후루코리아의 다양한 제품을 최대 54% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.
기간 내 2만원 이상 구매 시 전원에게 바나나 케이스 1개를 제공한다. 알림받기 쿠폰, 첫 구매 고객 쿠폰 등 구매 시 바로 사용이 가능한 할인 쿠폰도 별도로 제공한다.
할인 품목은 감숙왕 바나나, 키위티 바나나, 로즈 바나나, 감숙왕 허니팟 파인애플 등 신선과일을 비롯해 감숙왕 바삭 바나나칩 선물세트, 감숙왕 초코 바나나칩 선물세트, 바나밥 시즈닝 바나나칩 선물세트, 감숙왕 바나나 쿠키슈 등이다. 특히 바나나 스낵으로 구성된 선물세트는 출시 이후 최대 규모의 할인 혜택을 적용했다.
스미후루코리아 관계자는 “봄나들이나 캠핑 등 야외 활동을 계획하는 고객이 늘어나면서, 온 가족이 함께 즐기기 좋은 영양 간식들을 모았다”라고 전했다.
