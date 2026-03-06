도미노피자, ‘아메리칸 클래식’ 2종 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 도미노피자가 ‘아메리칸 클래식 피자’ 2종을 출시한다고 6일 전했다. 도미노피자의 아메리칸 클래식 피자 2종은 ‘그릴드 패티 치즈 버거 피자’와 ‘더블 미트 할라피뇨 피자’이다.

도미노피자의 ‘그릴드 패티 치즈 버거 피자’는 아메리칸 클래식 치즈 버거 소스와 그릴드 패티를 사용했다. 달콤짭짤한 맛과 직화향의 육즙이 특징이다. 미국 치즈 버거의 맛을 즐길 수 있다.

더블 미트 할라피뇨 피자는 슈레드 햄과 이탈리안 페퍼 소시지를 넣었다. 할라피뇨 토핑으로 깔끔한 매운맛을 선보이는 피자다.

도미노피자는 단품 출시와 함께 그릴드 패티 치즈 버거 + 더블 미트 할라피뇨 하프앤하프도 출시했다.

아메리칸 클래식 피자 2종의 단품 가격은 L 2만9900원 M 2만2500원이며 하프앤하프는 L 3만900원 M 2만3500원이다. 도미노피자 자사앱에 가입하면 온라인 배달 주문 20%를 할인받을 수 있다.

도미노피자는 6일부터 오는 15일까지 ‘아메리칸 클래식 (L, M) 2종’ 혹은 ‘더블 클러스트 도우’로 업그레이드 피자(L, M)를 구매한 고객에게 하트 포테이토, 하트 & 크런치 치킨을 50% 할인 제공한다.

또 아메리칸 클래식 (L, M) 2종 혹은 더블 클러스트 도우’로 업그레이드 피자(L, M)를 구매하면 신규 사이드디시인 스와이시 치킨윙과 더블 미트 할라피뇨 파스타도 반값에 제공한다.

도미노피자 관계자는 “이번 아메리칸 클래식 피자 2종은 테마에 맞게 기본기를 강화한 피자 2종으로 구성했다”라고 전했다.

