롤링파스타, 3월 SKT ‘0 day’ 행사…전 메뉴 4000원 저렴하게

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 롤링파스타가 통신사 SKT와 제휴를 맺고 T 멤버십 고객에게 할인 혜택을 제공하는 3월 ‘0 day 프로모션’을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 SKT의 T 멤버십 가입자 중 만 13세부터 34세까지의 고객이 대상이다. 오는 10일(1차), 20일(2차), 30일(3차) 총 3일간 진행한다. T 멤버십 앱 내 ‘0 day 이벤트 페이지’에서 롤링파스타 4000원 할인 쿠폰을 내려받아 매장에서 사용하면 된다.

쿠폰 사용 기한은 발행 당일부터 5일간이다. 1차(3월 10~14일), 2차(3월 20~24일), 3차(3월 30일~4월 3일) 기간 내 사용할 수 있다. 쿠폰은 회차별 1만 명 선착순으로 제공된다.

발급받은 쿠폰은 일부 특수매장을 제외한 전국 롤링파스타 매장에서 파스타 메뉴를 포함해 8000원 이상 주문 시 사용할 수 있다. 포장 및 배달 주문에는 적용되지 않는다.

롤링파스타 관계자는 “외식 한 끼도 부담이 될 수 있는 1030세대 고객분들께 실질적인 혜택을 제공하고자 SKT와 제휴해 이번 프로모션을 마련했다”며, “이번 기회를 통해 신메뉴 ‘불닭 크림 파스타’, ‘불닭 토마토 파스타’ 등의 메뉴를 경험해 보길 바란다”고 전했다.

