롤링파스타, 3월 SKT ‘0 day’ 행사…전 메뉴 4000원 저렴하게

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 롤링파스타가 통신사 SKT와 제휴를 맺고 T 멤버십 고객에게 할인 혜택을 제공하는 3월 ‘0 day 프로모션’을 진행한다고 6일 밝혔다.
이번 행사는 SKT의 T 멤버십 가입자 중 만 13세부터 34세까지의 고객이 대상이다. 오는 10일(1차), 20일(2차), 30일(3차) 총 3일간 진행한다. T 멤버십 앱 내 ‘0 day 이벤트 페이지’에서 롤링파스타 4000원 할인 쿠폰을 내려받아 매장에서 사용하면 된다.
쿠폰 사용 기한은 발행 당일부터 5일간이다. 1차(3월 10~14일), 2차(3월 20~24일), 3차(3월 30일~4월 3일) 기간 내 사용할 수 있다. 쿠폰은 회차별 1만 명 선착순으로 제공된다.
발급받은 쿠폰은 일부 특수매장을 제외한 전국 롤링파스타 매장에서 파스타 메뉴를 포함해 8000원 이상 주문 시 사용할 수 있다. 포장 및 배달 주문에는 적용되지 않는다.
롤링파스타 관계자는 “외식 한 끼도 부담이 될 수 있는 1030세대 고객분들께 실질적인 혜택을 제공하고자 SKT와 제휴해 이번 프로모션을 마련했다”며, “이번 기회를 통해 신메뉴 ‘불닭 크림 파스타’, ‘불닭 토마토 파스타’ 등의 메뉴를 경험해 보길 바란다”고 전했다.
gorgeous@heraldcorp.com
March 04. 2026
올해 초 미국 그로서리 시장에 달걀이 화제의 중심으로 떠올랐다. 논란의 중심은 미국의 대표적인 프리미엄 달걀 브랜드인 ‘바이탈 팜스(Vital Farms)’의 유기농 방목형(Pasture-raised) 달걀이다. 이번 논란은 높은 가격에도 유기농 방목형 달걀을 고집했던 소비자에게 이는 비용과 신뢰에 대한 배신감으로 다가왔다. 코트라(KOTRA)에 따르면 해당 논란은 1월 중순 한 인플루언서가 SNS에 올린 영상이 공개되며 본격적으로 불거졌다. 일부 소비자들은 보이콧을 외치며 분노를 표출했고, 바이탈 팜스의 주가(VITL)는 1월 20일 하루 만에 6% 급락하는 등 시장에 즉각적인 영향을 미쳤다. 이번 논란의 핵심 중 하나는 바로 달걀 속 지방산을 구성하는 리놀레산 함량이다. 리놀레산은 다불포화지방산(PUFA)중 하나다. 노리시 푸드 클럽이 미국 미시간주립대와 협력해 실험한 분석에 따르면 바이탈 팜스의 유기농 방목형 달걀과 메이저(Meijer)의 케이지 프리 달걀의 리놀레산 함량이 거