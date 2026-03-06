2500원 가성비 통했다…노브랜드 ‘어메이징 불고기’, 7일 만에 7만개 팔려

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드의 노브랜드 버거가 2500원으로 선보인 ‘어메이징 불고기’가 출시 일주일 만에 누적 판매량 7만 개를 돌파했다.
6일 신세계푸드에 따르면 지난달 26일 출시한 노브랜드 버거의 가성비(가격 대비 성능) 버거 ‘어메이징 불고기’가 일평균 1만 개씩 판매됐다.
‘어메이징 불고기’는 단기간에 노브랜드 버거의 30여 종 버거 가운데 판매 순위 2위에 올랐다. 노브랜드 버거의 전체 판매량도 전주 대비 7% 늘렸다.
‘어메이징 불고기’는 가성비 본질과 불고기 본연의 맛에 집중한 버거다. 직화로 구운 고기 패티에 한국인이 선호하는 진한 불고기 소스, 양상추와 양파를 더했다.
원재료 공동 구매, 메뉴 설계 단계에서의 원가 재정비, 연구개발 등 전 과정에서 원가 개선을 통해 2500원이라는 초저가 메뉴로 선보였다.
신세계푸드 관계자는 “외식비 부담이 높아진 상황에서 가성비 메뉴와 고객이 체감할 수 있는 초가성비 메뉴와 프로모션이 좋은 반응으로 이어졌다”며 “앞으로도 고객들이 부담 없이 즐길 수 있는 다양한 메뉴와 혜택을 통해 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 04. 2026
올해 초 미국 그로서리 시장에 달걀이 화제의 중심으로 떠올랐다. 논란의 중심은 미국의 대표적인 프리미엄 달걀 브랜드인 ‘바이탈 팜스(Vital Farms)’의 유기농 방목형(Pasture-raised) 달걀이다. 이번 논란은 높은 가격에도 유기농 방목형 달걀을 고집했던 소비자에게 이는 비용과 신뢰에 대한 배신감으로 다가왔다. 코트라(KOTRA)에 따르면 해당 논란은 1월 중순 한 인플루언서가 SNS에 올린 영상이 공개되며 본격적으로 불거졌다. 일부 소비자들은 보이콧을 외치며 분노를 표출했고, 바이탈 팜스의 주가(VITL)는 1월 20일 하루 만에 6% 급락하는 등 시장에 즉각적인 영향을 미쳤다. 이번 논란의 핵심 중 하나는 바로 달걀 속 지방산을 구성하는 리놀레산 함량이다. 리놀레산은 다불포화지방산(PUFA)중 하나다. 노리시 푸드 클럽이 미국 미시간주립대와 협력해 실험한 분석에 따르면 바이탈 팜스의 유기농 방목형 달걀과 메이저(Meijer)의 케이지 프리 달걀의 리놀레산 함량이 거