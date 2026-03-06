2500원 가성비 통했다…노브랜드 ‘어메이징 불고기’, 7일 만에 7만개 팔려

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드의 노브랜드 버거가 2500원으로 선보인 ‘어메이징 불고기’가 출시 일주일 만에 누적 판매량 7만 개를 돌파했다.

6일 신세계푸드에 따르면 지난달 26일 출시한 노브랜드 버거의 가성비(가격 대비 성능) 버거 ‘어메이징 불고기’가 일평균 1만 개씩 판매됐다.

‘어메이징 불고기’는 단기간에 노브랜드 버거의 30여 종 버거 가운데 판매 순위 2위에 올랐다. 노브랜드 버거의 전체 판매량도 전주 대비 7% 늘렸다.

‘어메이징 불고기’는 가성비 본질과 불고기 본연의 맛에 집중한 버거다. 직화로 구운 고기 패티에 한국인이 선호하는 진한 불고기 소스, 양상추와 양파를 더했다.

원재료 공동 구매, 메뉴 설계 단계에서의 원가 재정비, 연구개발 등 전 과정에서 원가 개선을 통해 2500원이라는 초저가 메뉴로 선보였다.

신세계푸드 관계자는 “외식비 부담이 높아진 상황에서 가성비 메뉴와 고객이 체감할 수 있는 초가성비 메뉴와 프로모션이 좋은 반응으로 이어졌다”며 “앞으로도 고객들이 부담 없이 즐길 수 있는 다양한 메뉴와 혜택을 통해 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.

