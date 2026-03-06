REAL FOODS PREMIUM
  • 역대 최다 ‘새로운’ 미쉐린 스타…미쉐린 가이드 서울 & 부산 2026 발표

  • 2026-03-06
미쉐린 가이드 서울 & 부산 2026 시상식 모습 [미쉐린가이드 제공]
[리얼푸드=육성연 기자] 세계적인 레스토랑 및 호텔 가이드인 미쉐린 가이드(The MICHELIN Guide)가 시그니엘 부산에서 ‘미쉐린 가이드 서울 & 부산 2026’ 전체 레스토랑 셀렉션을 발표했다. 한국 발간 10주년을 맞은 이번 에디션에는 총 233개 레스토랑이 이름을 올렸다. 서울 178곳, 부산 55곳이다.

서울에는 총 42개의 미쉐린 스타 레스토랑이 선정됐다. 이 중 ‘미쉐린 3스타’는 1곳, ‘미쉐린 2스타’는 10곳이며, ‘미쉐린 1스타’ 총 31곳이 포함됐다. 부산에서는 1곳이 ‘미쉐린 1스타’로 새롭게 승급하고 기존 3곳이 유지됐다. 총 4곳의 ‘미쉐린 1스타’ 레스토랑이 선정됐다. 또한 서울과 부산을 합쳐 이번 2026 에디션에 등재된 빕 구르망은 71곳이다. 미쉐린 선정 레스토랑은 116곳이다.

미쉐린 가이드 인터내셔널 디렉터 그웬달 뿔레넥(Gwendal Poullennec)은 “한국에서 미쉐린 가이드 발간 10주년을 맞이하며, 지난 10년간 한국이 성숙하고 자신감 있으며 다층적인 미식 생태계로 발전해 온 변화에 주목하고자 한다”고 말했다. 이어 “지난 10년 동안 서울은 전통과 혁신 사이에서 섬세한 균형을 이루며 고도로 완성된 미식 수도로 자리매김했다. 부산은 지역 고유의 특성과 요리적 창의성을 바탕으로 역동적인 미식 허브로 빠르게 부상하고 있다”고 덧붙였다.

미쉐린 가이드 서울 & 부산 2026 리스트 [미쉐린 가이드 제공]
강민구 셰프가 이끄는 밍글스(Mingles)는 지난해에 이어 올해도 미쉐린 3스타를 유지했다.

미쉐린2스타로 승급된 곳은 박경재 셰프의 ‘소수헌’, 안성재 셰프가 이끄는 ‘모수’다.

미쉐린 1스타로 승급된 레스토랑 4곳은 서울 3곳과 부산 1곳이다. ‘최현아·원진희 두 셰프가 운영하는 ‘가겐 바이 최준호(GAGGEN by Choi Junho)’, 청담에서 새로운 장을 연 ‘하쿠시(Hakusi)’, 그리고 ‘레스토랑 주은(JUEUN)’이다. 부산 출신의 젊은 셰프 김창욱이 이끄는 ‘르도헤(Le DORER)’는

서울에서 미쉐린1스타로 새롭게 이름을 올린 레스토랑 4곳은 ‘꼴라쥬(Collage)’, ‘기와강(GiwaKang)’, ‘산(SAN)’, ‘스시 카네사카(Sushi Kanesaka)’다.

부산의 ‘모리(Mori)’, ‘팔레트(Palette)’, ‘피오또(Fiotto)’는 2024년 첫 부산 에디션 발표 이후 3년 연속 미쉐린1스타를 유지하고 있다. 여기에 ‘르도헤(Le DORER)’가 새롭게 미쉐린1스타로 승급하며, 부산 지역에는 총 4곳의 미쉐린1스타 레스토랑이 이름을 올렸다.


gorgeous@heraldcorp.com

