삼립, 캘리포니아 호두 협회와 ‘호두 베이커리 시리즈’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 삼립이 ‘캘리포니아 호두협회’와 함께 호두로 만든 베이커리 7종을 출시했다고 5일 전했다.

캘리포니아는 비옥한 토양과 풍부한 일조량을 바탕으로 전 세계 호두 수출량의 약 40%(2024년 기준, (USDA FAS)를 차지하는 대표 산지다. 이곳에서 생산된 호두는 쓴맛이 적고 식감이 부드러워 베이커리 원료로 활용하기에 적합하다.

신제품은 총 7종이다. ‘호두듬뿍 호밀식빵’은 호두를 넣어 씹는 식감을 살린 제품이다. 부드러운 크림을 조합한 제품 3종도 만나볼 수 있다. 고소한 호두 크림을 바른 ‘호두 크림샌드’, ‘페이스트리 속 크림치즈 커스터드와 호두 분태가 어우러진 ’호두듬뿍 크림치즈브레드‘, 롤케익 사이에 호두 페이스트와 크림치즈 커스터드를 담은 ’호두 크림치즈 점보롤‘ 등이다.

이외에도, 통단팥 앙금과 호두 분태를 넣은 ‘메이플 호두 통단팥빵’, 호떡 안에 호두 분태 꿀 필링을 넣은 ‘호두듬뿍 꿀브레드’, ‘호두듬뿍 타르트’도 준비됐다. 신제품은 편의점, 할인마트, 온라인 등에서 구매할 수 있다.

삼립은 오는 3월 5일 오전 10시 카카오 쇼핑 라이브를 통해 신제품 출시 방송을 진행한다. 라이브에서는 신제품 5종(메이플 호두 통단팥빵∙호두 크림샌드∙호두듬뿍 꿀브레드∙호두듬뿍 호밀식빵∙호두듬뿍 타르트)으로 구성된 ‘맛보기 패키지’를 할인된 가격에 선보인다. 라이브 방송 중 구매 고객에게는 추첨을 통해 ‘호두듬뿍 타르트’와 삼립의 베이커리 브랜드 ‘프로젝트:H’의 ‘저당 블루베리잼’을 증정한다.

