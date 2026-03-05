스테이크에 더해진 봄 향기…코트야드 메리어트 평택, BLT 스테이크 스프링 시즌 코스

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 평택의 스테이크하우스 BLT 스테이크에서 ‘스프링 시즌 코스(Spring Seasonal Course)’를 제공한다고 5일 전했다. 오는 5월 31일까지다.
시즌 메뉴는 뉴욕 3대 스테이크하우스로 알려진 BLT 스테이크의 정통성을 기반으로, 봄의 신선함을 선보인다. 제철 식재료를 활용한 산뜻한 구성에 트러플 리소토와 드라이 에이징 한우 등 프리미엄 요소를 더했다.
특히 주말 및 공휴일에는 2인 기준 브런치 쉐어링 코스를 통해 스테이크를 중심으로 메뉴를 즐길 수 있다.
런치와 디너, 주말 브런치까지 시간대별로 다양하게 구성돼 있다. 해당 프로모션은 런치(11:30~14:30)와 디너(18:00~22:00)로 운영한다. 가격은 런치 코스 8만원, 디너 코스 16만원, 주말 및 공휴일 브런치 쉐어링 코스는 2인 기준 26만원이다.
March 04. 2026
올해 초 미국 그로서리 시장에 달걀이 화제의 중심으로 떠올랐다. 논란의 중심은 미국의 대표적인 프리미엄 달걀 브랜드인 ‘바이탈 팜스(Vital Farms)’의 유기농 방목형(Pasture-raised) 달걀이다. 이번 논란은 높은 가격에도 유기농 방목형 달걀을 고집했던 소비자에게 이는 비용과 신뢰에 대한 배신감으로 다가왔다. 코트라(KOTRA)에 따르면 해당 논란은 1월 중순 한 인플루언서가 SNS에 올린 영상이 공개되며 본격적으로 불거졌다. 일부 소비자들은 보이콧을 외치며 분노를 표출했고, 바이탈 팜스의 주가(VITL)는 1월 20일 하루 만에 6% 급락하는 등 시장에 즉각적인 영향을 미쳤다. 이번 논란의 핵심 중 하나는 바로 달걀 속 지방산을 구성하는 리놀레산 함량이다. 리놀레산은 다불포화지방산(PUFA)중 하나다. 노리시 푸드 클럽이 미국 미시간주립대와 협력해 실험한 분석에 따르면 바이탈 팜스의 유기농 방목형 달걀과 메이저(Meijer)의 케이지 프리 달걀의 리놀레산 함량이 거