스테이크에 더해진 봄 향기…코트야드 메리어트 평택, BLT 스테이크 스프링 시즌 코스

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 평택의 스테이크하우스 BLT 스테이크에서 ‘스프링 시즌 코스(Spring Seasonal Course)’를 제공한다고 5일 전했다. 오는 5월 31일까지다.

시즌 메뉴는 뉴욕 3대 스테이크하우스로 알려진 BLT 스테이크의 정통성을 기반으로, 봄의 신선함을 선보인다. 제철 식재료를 활용한 산뜻한 구성에 트러플 리소토와 드라이 에이징 한우 등 프리미엄 요소를 더했다.

특히 주말 및 공휴일에는 2인 기준 브런치 쉐어링 코스를 통해 스테이크를 중심으로 메뉴를 즐길 수 있다.

런치와 디너, 주말 브런치까지 시간대별로 다양하게 구성돼 있다. 해당 프로모션은 런치(11:30~14:30)와 디너(18:00~22:00)로 운영한다. 가격은 런치 코스 8만원, 디너 코스 16만원, 주말 및 공휴일 브런치 쉐어링 코스는 2인 기준 26만원이다.

