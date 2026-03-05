봄 향기 가득한 미식…롯데호텔 서울, 봄 특선 메뉴 선보인다

[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 서울이 봄 코스 메뉴를 오는 5월 31일까지 선보인다.

이번 특선 메뉴는 롯데호텔 서울의 한식당 ‘무궁화’, 중식당 ‘도림’, 일식당 ‘모모야마’에서 동시에 진행한다.

한식당 ‘무궁화’는 냉이와 우엉을 바삭하게 조리한 ‘냉이우엉강정’을 시작으로, 살이 통통하게 오른 제철 도다리를 봄 채소와 함께 뚝배기에 끓여낸 ‘도다리 매운탕’을 준비했다. 봄 제철 꽃게를 완자로 빚어 튀겨낸 뒤 새콤달콤한 산수유 소스를 활용한 ‘꽃게 탕수’도 선보인다.

중식당 ‘도림’은 보양 메뉴에 주력했다. 오골계와 전복 육수에 달래 향을 입힌 ‘봄향 불도장’과 가자미살에 칠리소스를 곁들인 ‘봄 가자미 칠리소스’, 그리고 초록색 실파소스를 얹은 ‘실파소스 활 바닷가재’요리다.

일식당 ‘모모야마’는 달래와 두릅 등의 봄 채소와 섬진강 재첩을 넣은 ‘재첩 맑은 국’을 제공한다. 메인 요리로는 봄철에만 맛볼 수 있는 경남 함양파를 곁들인 ‘한우 안심구이’가 있다. 봄 조개의 여왕이라 불리는 ‘새조개 샤부샤부’도 준비했다.

롯데호텔 서울 관계자는 “제철 식재료는 그 시기에 가장 맛이 좋고 영양가도 풍부한 최고의 보양식”이라며, “각 레스토랑 셰프들의 비결을 이번 특선 메뉴에 담았다”라고 말했다.

