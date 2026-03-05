풀무원다논 ‘액티비아 컵 화이트 플레인 400g’…“대용량으로 즐기세요”

[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원다논의 발효유 브랜드 ‘액티비아(ACTIVIA)’가 ‘액티비아 컵 화이트 플레인’을 400g 대용량으로 출시했다고 5일 밝혔다.
액티비아는 기존 80g 용량이던 컵 타입 제품을 5배 키운 400g 용량으로 선보이며 식사용 요거트 소비층 공략에 나섰다. 설탕, 올리고당 등 당류를 일절 첨가하지 않았다. 저지방 설계에 100g당 60kcal다. 요거트 특유의 신맛이 적고 담백한 맛이 특징이다.
여기에 브랜드 핵심 유산균인 ‘체온 활동 유산균’을 담았다. 36.5℃ 조건에서 배양된 이 유산균은 체온과 동일한 온도에서 활발하게 활동한다. 섭취 시 장 끝까지 살아 원활한 배변 활동과 장 건강에 도움을 줄 수 있다. 또 정상적인 면역 기능에 필요한 아연도 더했다.
풀무원다논은 설탕무첨가 ‘액티비아 컵 화이트 플레인 400g’ 출시를 기념해 액티비아 공식 인스타그램에서 이벤트를 진행한다. 오는 15일까지 이벤트 게시글에 댓글을 남기면 추첨을 통해 신제품을 증정한다.
추민송 풀무원다논 추민송 브랜드 매니저는 “고물가 시대 속에서 이번 액티비아 대용량 신제품은 건강함과 든든함을 동시에 챙길 수 있는 가성비 한 끼로 활용할 만하다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
