나라셀라, 1만 원대 데일리 와인 ‘V9’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 와인 유통업체 나라셀라가 칠레 와인 브랜드 ‘베라몬테(Veramonte)’와 공동 개발한 신제품 ‘V9’을 출시한다고 4일 밝혔다.

신제품은 나라셀라의 와인 문화 대중화 철학과 ‘베라몬테’의 양조 기술을 바탕으로 기획된 협업 프로젝트에서 나왔다. 부담 없이 즐길 수 있는 데일리 라이프스타일 콘셉트를 지향한다. 1만 원대 초반의 합리적인 가격대다.

‘베라몬테’는 칠레 카사블랑카 밸리의 와인 브랜드다. 제품명 ‘V9’은 베라몬테의 첫 글자 ‘V’와 나라셀라의 ‘나’를 형상화한 숫자 ‘9’를 결합해 양사의 협업 의미를 담았다. 또한 라틴어로 ‘진실’을 뜻하는 ‘Vera’와 동양 사상에서 완전함과 정점을 상징하는 숫자 ‘9’를 결합했다. 동서양의 조화를 통한 ‘최상의 완전함’을 추구한다는 의미다.

‘V9’은 카버네 소비뇽(Cabernet Sauvignon) 100%로 양조됐다. 프렌치 오크에서 12개월 숙성을 거쳤다.

‘V9’은 나라셀라 직영점(나라셀라 리저브, 와인픽스)을 비롯해 전국 주요 백화점(현대·신세계·롯데·갤러리아)과 롯데마트에서 판매된다.

나라셀라 관계자는 “’V9’은 글로벌 와인 생산자와의 협업을 통해 합리적인 가격대에서도 높은 완성도를 경험할 수 있도록 기획한 제품”이라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com