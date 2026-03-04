미식으로 즐기는 화이트데이…시그니엘 부산의 스페셜 행사

[리얼푸드=육성연 기자] 시그니엘 부산이 다가오는 화이트데이를 맞아 클래식 공연과 미식을 함께 즐길 수 있는 특별 프로모션을 선보인다고 4일 밝혔다.

3월 1일부터 15일까지는 해운대 야경을 감상하며 식사를 즐길 수 있는 ‘스타라이트 디너(Starlight Dinner)’ 코스를 맛볼 수 있다. 하루 전까지 사전 예약은 필수다.

부라타 치즈 샐러드, 당근 스프를 시작으로 랍스터 알리오올리오, 스테이크 등이 차례로 제공된다. 화이트데이 시즌을 맞아 특별히 마련된 미니 케이크와 샴페인 2잔도 준비돼 있다.

호텔 베이커리 ‘패스트리 살롱’에서는 3월 한 달간 화이트데이 특별 케이크 2종을 만나볼 수 있다. 카멜리아 차를 우려내 만든 화이트 초콜릿 무스와 라즈베리가 어우러진 ‘내 마음의 열쇠’와 하트 모양의 미니 케이크 ‘러브 베어’다.

호텔 1층 ‘더 라운지’에서는 3월 14일 화이트데이 당일, 플루트와 하프의 선율이 어우러진 더 라운지 하우스 콘서트 ‘화이트데이 세레나데(A White Day Serenade)’가 열린다.

부산시립교향악단 수석 플루티스트 이주형과 하피스트 정주희가 봄날의 사랑을 주제로 한 감미로운 연주를 선사한다. 공연은 오후 2시와 3시에 각각 30분간 진행한다.

