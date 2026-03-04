팀홀튼 신메뉴 6종…“달콤하게 또는 든든하게”

[리얼푸드=육성연 기자] 캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)이 커피와 베이커리, 샌드위치 등 다양한 카테고리에서 신제품을 선보인다고 4일 전했다.
커피 메뉴로는 버터스카치 풍미의 카라멜 폼을 더한 ‘스카치 바닐라 라떼’와 바닐라 시럽에 카라멜 드리즐을 더한 ‘카라멜 마키아또’를 내놓았다.
베이커리 라인업에서는 레몬과 벌꿀을 더한 ‘시트러스 마들렌’과 진한 초콜릿 반죽에 초콜릿 칩을 넣은 ‘더블 초콜릿 마들렌’을 추가했다.
콜드 샌드위치 메뉴도 함께 선보인다. 풀드포크와 코울슬로를 조합한 ‘풀드포크 샌드위치’, 계란·햄·치즈를 담은 ‘햄 에그 샌드위치’로 구성했다.
팀홀튼 관계자는 “이번 신제품은 커피를 중심으로 디저트와 식사 메뉴까지 균형 있게 확장하는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 고객의 다양한 취향을 반영한 메뉴를 지속해서 선보일 계획”이라고 밝혔다.
March 04. 2026
