스타벅스와 손잡은 하겐다즈…‘스프링 블라썸 아이스크림 케이크’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 아이스크림 브랜드 하겐다즈가 스타벅스와 함께 ‘스프링 블라썸 아이스크림 케이크’를 출시한다고 4일 밝혔다.
‘스프링 블라썸 아이스크림 케이크’는 하겐다즈가 스타벅스와 함께 처음 선보이는 망고 플레이버 아이스크림 케이크다. 망고 소르베 위에 마다가스카르산 바닐라 아이스크림을 더했다. 특히 케이크에 사용된 망고 소르베 아이스크림은 국내 대표 5성급 호텔의 디저트에 널리 사용되는 제품이다.
데이지꽃을 형상화한 케이크 상단에는 우유 크림에 망고 맛을 가미했다. 신제품은 ‘새로운 시작’을 응원하는 꽃말을 지닌 데이지에서 영감을 받았다.
새롭게 선보이는 ‘스프링 블라썸 아이스크림 케이크’는 4만9900원에 판매한다. 구매 고객에게는 봄을 연상시키는 플라워 패턴의 레이스백을 함께 증정한다. 제품은 4일 오전 10시부터 카카오톡 선물하기와 스타벅스 앱 온라인 스토어를 통해 만날 수 있다. 택배로도 받을 수 있다.
하겐다즈 마케팅 관계자는 “이번 신제품은 두 브랜드가 함께 처음으로 선보이는 망고 플레이버 케이크라는 점에서 의미가 크다”라고 전했다.
gorgeous@heraldcorp.com
March 04. 2026
