  • ‘파리의 심판’ 50주년…캘리포니아 와인 ‘얼라이브 테이스팅 2026’ 성료

  • 2026-03-04
캘리포니아 와인 ALIVE 테이스팅 2026’ [캘리포니아 와인협회 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 지난 27일 캘리포니아와인협회(CWI)가 주최하는 ‘캘리포니아 와인 얼라이브 테이스팅 2026(California Wines Alive Tasting 2026)’이 개최됐다.

CWI는 글로벌 브랜드 캠페인 ‘골든 스테이트 오브 마인드(Golden State of Mind)’의 핵심 메시지 중 하나인 ‘Alive’에 초점을 맞춰 2022년부터 매년 행사를 개최해 왔다. 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 열린 올해 시음회에는 38개 국내 와인 수입사와 한국 시장 진출을 희망하는 네 개의 미수입 와이너리가 출품사로 참여했다. 국내 수입되는 캘리포니아 와인과 미수입 와인을 아울러 총 340여 종의 와인을 선보였다. 600여 명의 국내 와인업계 관계자가 방문했다.

미농무부의 리사 알렌(Lisa Allen) 농업무역관장은 축사를 통해 “한국 시장은 미국 와인의 주요 수출 대상국에 포함되어 있으며, 지난 5년간 한국 와인 시장 내 2위를 자리를 지켜왔다”라고 말했다.

2026년은 ‘미국 건국 250주년(Freedom 250)’이자, 와인 역사에 한 획을 그은 ‘파리의 심판(Judgement of Paris)’의 50주년을 맞는 해다. ‘파리의 심판’은 1976년 파리에서 열린 ‘미국 건국 200주년 기념 블라인드 테이스팅’이다. 캘리포니아 와인이 프랑스의 명성 있는 와인들을 제치고 레드와 화이트 와인 부문 모두 1위를 차지했다.

‘미국 건국 250주년’과 ‘파리의 심판’ 50주년을 기념해 CWI는 미국을 대표하는 와인 작가이자 교육가인 일레인 추칸 브라운(Elaine Chukan Brown)을 초청해 특별 세미나 2부작을 진행했다. 세미나에는 ‘캘리포니아 와인 소믈리에 앰배서더’인 홍광현과 신동혁 소믈리에도 참여했다.

행사장에는 와인 시음 부스뿐만 아니라 캘리포니아 아몬드 협회(Almond Board of California)와 캘리포니아 프룬 협회(California Prune Board)의 부스도 마련됐다. 두 협회는 작년에 이어 아몬드와 프룬, 샤퀴테리 등 캘리포니아 와인과 잘 어울리는 식품을 전시해 호응을 얻었다. 또한 캘리포니아 관광청(Visit California)도 전시 부스에 참여했다. 캘리포니아의 다양한 관광지를 소개하며 참석자들의 관심을 끌었다.


