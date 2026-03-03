카스 라이트, 오상욱 선수와 ‘오늘 하루도 라이트 엔딩!’ 캠페인

[리얼푸드=육성연 기자] 맥주 카스 라이트가 신규 캠페인 ‘오늘 하루도 라이트 엔딩!’을 시작하며 파리올림픽 펜싱 금메달리스트 오상욱과 함께 신규 TV광고 영상을 공개했다.

카스 라이트는 ‘제로 슈거’와 ‘저열량’을 내세운 제품이다. 광고 또한 이러한 제품 특징을 오상욱 선수의 하루에 녹여냈다.

카스 라이트는 이번 캠페인 콘셉트에 맞춰 귀갓길과 헬스장 등의 공간에서 옥외 광고도 전개한다. 카스 라이트와 함께하는 하루의 가벼운 마무리를 제안하는 광고다.

카스 라이트는 3년 연속 오상욱 선수를 브랜드 모델로 기용하고 있다. 신규 광고는 TV, 유튜브, 옥외광고 외에도 다양한 온라인 플랫폼 등에서 순차 공개될 예정이다.

카스 라이트는 ‘오늘 하루도 라이트 엔딩!’ 캠페인의 일환으로 올해에도 주요 마라톤 현장에서 체험 부스를 운영할 계획이다. 오는 8일 ‘2026 고양특례시 하프마라톤’, 15일 ‘2026 동아서울마라톤’에서 러너들을 직접 만난다.

서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 “이번 캠페인은 제로 슈거·저열량은 물론 카스 라이트가 추구하는 균형 잡힌 라이프스타일을 오상욱 선수의 일상과 연결해 보여주고자 했다”라고 말했다.

