투썸플레이스, ‘로얄 밀크티 쉐이크’ 재출시

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트카페 투썸플레이스가 ‘로얄 밀크티 쉐이크’를 재출시하고, 밀크 아이스크림 2종을 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다.

투썸플레이스에 따르면 ‘로얄 밀크티 쉐이크’는 연간 70만 잔 가까이 판매되던 메뉴다. 지난해 3월 단종된 이후 고객들의 재출시 요청이 이어졌다.

‘로얄 밀크티 쉐이크’는 홍차의 향미를 살린 밀크티 쉐이크에 소프트 밀크 아이스크림을 더한 제품이다. 기존 레시피 변경 없이 그대로 재출시했다.

밀크 아이스크림 2종도 출시한다. ‘소프트 밀크 아이스크림’은 우유 본연의 풍미를 강조한 메뉴다. ‘초코탑 밀크 아이스크림’은 우유 아이스크림 위에 달콤한 초코쉘을 더했다.

투썸플레이스 관계자는 “점차 따뜻해지는 날씨에 맞춰 고객 요청이 꾸준했던 ‘로얄 밀크티 쉐이크’를 다시 선보이게 됐다”라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com