투썸플레이스, ‘로얄 밀크티 쉐이크’ 재출시

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트카페 투썸플레이스가 ‘로얄 밀크티 쉐이크’를 재출시하고, 밀크 아이스크림 2종을 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다.
투썸플레이스에 따르면 ‘로얄 밀크티 쉐이크’는 연간 70만 잔 가까이 판매되던 메뉴다. 지난해 3월 단종된 이후 고객들의 재출시 요청이 이어졌다.
‘로얄 밀크티 쉐이크’는 홍차의 향미를 살린 밀크티 쉐이크에 소프트 밀크 아이스크림을 더한 제품이다. 기존 레시피 변경 없이 그대로 재출시했다.
밀크 아이스크림 2종도 출시한다. ‘소프트 밀크 아이스크림’은 우유 본연의 풍미를 강조한 메뉴다. ‘초코탑 밀크 아이스크림’은 우유 아이스크림 위에 달콤한 초코쉘을 더했다.
투썸플레이스 관계자는 “점차 따뜻해지는 날씨에 맞춰 고객 요청이 꾸준했던 ‘로얄 밀크티 쉐이크’를 다시 선보이게 됐다”라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 04. 2026
올해 초 미국 그로서리 시장에 달걀이 화제의 중심으로 떠올랐다. 논란의 중심은 미국의 대표적인 프리미엄 달걀 브랜드인 ‘바이탈 팜스(Vital Farms)’의 유기농 방목형(Pasture-raised) 달걀이다. 이번 논란은 높은 가격에도 유기농 방목형 달걀을 고집했던 소비자에게 이는 비용과 신뢰에 대한 배신감으로 다가왔다. 코트라(KOTRA)에 따르면 해당 논란은 1월 중순 한 인플루언서가 SNS에 올린 영상이 공개되며 본격적으로 불거졌다. 일부 소비자들은 보이콧을 외치며 분노를 표출했고, 바이탈 팜스의 주가(VITL)는 1월 20일 하루 만에 6% 급락하는 등 시장에 즉각적인 영향을 미쳤다. 이번 논란의 핵심 중 하나는 바로 달걀 속 지방산을 구성하는 리놀레산 함량이다. 리놀레산은 다불포화지방산(PUFA)중 하나다. 노리시 푸드 클럽이 미국 미시간주립대와 협력해 실험한 분석에 따르면 바이탈 팜스의 유기농 방목형 달걀과 메이저(Meijer)의 케이지 프리 달걀의 리놀레산 함량이 거