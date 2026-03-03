지파드 웨스트컵 2026 한국 개최… ‘SIP THE MOMENT’ 경쟁의 막 오른다

[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 세계적인 리큐르&시럽 브랜드 지파드(Giffard)가 글로벌 믹솔로지 대회 ‘지파드 웨스트컵 2026 (Giffard West Cup 2026)’ 한국 예선을 개최한다고 3일 알렸다.

지파드 웨스트컵은 지파드 제품을 활용해 창의적인 음료 레시피를 선보이는 국제 대회다. 참가자들의 창의력과 스토리텔링, 제조 역량을 종합 평가한다. 2년에 한 번씩 열린다 .

이번 2026 대회는 ‘순간을 마시다(Sip The Moment)’를 주제로 ‘아침부터 달빛 가득한 밤(From Sunrise to Moonlight)’ 콘셉트에 맞는 두 잔의 스토리형 칵테일을 제작하는 방식으로 진행한다. 참가자는 알코올 또는 무알코올 여부와 관계없이 두 잔의 음료를 만든다. 각 음료에는 최소 30ml 이상의 지파드 제품을 포함해야 한다.

이번 대회는 기존 바텐더 중심에서 바리스타까지 확대된 것이 특징이다. 호텔·바·클럽·레스토랑뿐 아니라 카페·커피숍에서 활동하는 바리스타까지 참여 가능하도록 문호를 넓혔다. 이를 통해 바&커피 씬(Bar&Coffee Scene)을 아우르는 창의적 음료 문화를 선보이겠다는 목표다.

예선 참가 신청은 오는 24일부터 3월 25일까지 온라인으로 접수하면 된다. 제출된 레시피와 사진을 바탕으로 심사를 통해 국가별 본선 진출자가 선발된다. 선발된 참가자는 국가 결승전 전 한 달 동안 각 업장에서 출품 칵테일을 판매·홍보하는 프로모션을 진행할 예정이다.

한국 결승전은 오는 6월 서울에서 개최된다. 우승자는 7월 필리핀 마닐라에서 열리는 아시아 태평양 결선에 한국 대표로 참가한다. 이후 아시아 태평양 결선 우승자는 9월 프랑스 앙제에서 열리는 글로벌 결승전 진출 기회를 얻게 된다.

지파드 관계자는 “지파드 웨스트컵은 단순한 경연을 넘어 음료 전문가들이 자신만의 스토리를 담은 창작물을 통해 업계의 새로운 흐름을 제시하는 무대”라며, “특히 올해는 바텐더와 바리스타가 함께 참여하는 만큼 더욱 다채로운 아이디어와 협업의 가능성을 기대한다”고 말했다.

