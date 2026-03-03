다시 돌아온 슈크림라떼…스타벅스, 10주년 맞아 슈크림 품목 확대

[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스의 봄 시즌 대표 음료, 슈크림 라떼가 10주년을 맞아 새로운 모습으로 돌아왔다.

3일 스타벅스 코리아는 오는 4일부터 4월 14일까지, 오리지널 슈크림 라떼 포함 총 6종의 슈크림 음료를 선보인다.

지난 2017년 첫선을 보인 슈크림 라떼는 천연 바닐라 빈이 들어간 노란 슈크림으로 바닐라 풍미를 내는 음료다. 현재까지 슈크림 라떼 음료의 전체 누적 판매량은 2600만 잔에 달한다.

지난해에 이어 ‘슈크림 말차 라떼’도 재출시한다. 말차와 슈크림의 조화가 돋보이는 이 음료는 지난해 160만 잔의 판매고를 올렸다.

휘핑 대신 폼을 올려 한층 더 부드러운 슈의 맛을 느낄 수 있는 슈 폼 라떼 시리즈도 새롭게 공개한다. 슈 폼 라떼, 슈 폼 말차 라떼, 슈 폼 딸기 라떼 등 총 3종으로 구성된다.

오는 16일부터는 ‘체리 블라썸 백도 크림 프라푸치노’가 국내에 처음 소개된다. 그동안 일본 스타벅스에서만 만나볼 수 있었던 음료였다. 백도의 달콤함에 벚꽃 향을 더하고, 밀크 푸딩과 피치 젤리의 다양한 식감을 더했다. 휘핑 크림 속에는 귀여운 고양이 귀 모양의 토핑이 숨겨져 있다.

신규 푸드로는 딸기 쏙 몽블랑 케이크, 부드러운 딸기 말차 케이크, 냥이 마들렌, 꾹꾹이 마들렌, 카스텔라 크림 에그 샌드위치 등이 있다.

벚꽃 아래에서 뛰어노는 고양이 아트워크를 적용한 핑크 톤의 MD 라인업도 있다. 이번 MD 상품들은 전국 스타벅스 매장뿐만 아니라 스타벅스 앱 내 온라인 스토어, 카카오톡 선물하기, 무신사, 29CM, W컨셉 등 다양한 온라인 채널에서도 만나볼 수 있다.

고객 참여형 이벤트 ‘슈-페셜 챌린지’도 진행한다. 4일부터 10일까지, 7일간 이벤트 대상 음료의 누적 판매 잔 수에 따라 최대 30% 할인 혜택이 제공한다. 대상 음료는 슈크림 라떼, 슈 폼 라떼, 슈크림 말차 라떼, 슈 폼 말차 라떼, 슈크림 딸기 라떼, 슈 폼 딸기 라떼 등 총 6종이다.

기간 내 목표를 달성하면, 오는 16일부터 3월 18일까지 3일간 대상 음료 6종을 할인된 가격에 제공한다. 누적 판매 잔 수에 따른 할인 혜택은 140만 잔 돌파 시 10% 할인, 160만 잔 돌파 시 20% 할인, 180만 잔 돌파 시 30% 할인이다.

3월 11일부터는 ‘슈크림 라떼’를 연상케 하는 버터 옐로우와 베이직한 다크 크레이, 두 가지 색상의 미니어처 텀블러 키링을 한정 판매한다.

이수연 스타벅스 전략기획본부장은 “슈크림 라떼 출시 10주년을 맞아 새로운 슈크림 라떼 라인업과 함께 특별한 챌린지 이벤트를 준비했다”라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com