日 ‘아이긴 핑콤토닉’ 한국 상륙…GS25에서 만난다

[리얼푸드=육성연 기자] 방탄소년단(BTS) 진이 글로벌 모델로 활동하는 지니스램프의 주류 브랜드 ‘아이긴(IGIN)’이 신제품 ‘아이긴 핑콤토닉(PINKOM TONIC)’을 국내에 정식 출시한다고 3일 전했다.

‘핑콤토닉’은 아이긴의 사과를 베이스로 만든 RTD 라인업 ‘애플토닉’ 시리즈의 4번째 제품이다. 복숭아 향을 사과에 더해 부드럽고 청량한 맛이 특징이다. 저 알코올 트렌드를 겨냥해 제품으로 한국산 쌀을 사용한 발효주에 사과 풍미를 블렌딩 한 지역특산주 하이볼이다.

‘아이긴 핑콤토닉’은 오는 6일부터 8일까지 사흘간 GS리테일의 통합 앱 ‘우리동네GS’를 통해 먼저 만나볼 수 있다. 사전 예약 시 특별 혜택이 담긴 한정판 상품 구성 패키지가 판매될 예정이다. 공식 출시일은 오는 18일이다.

지니스램프와 GS25는 오는 20일 방탄소년단의 복귀를 기념해 주요 거점 점포를 운영할 예정이다. 해당 점포에서는 신제품 ‘핑콤토닉’은 물론, 다양한 MD도 함께 만나볼 수 있다.

‘아이긴 핑콤토닉’은 지난달 24일 일본 전국 로손(Lawson) 매장에서 글로벌 최초로 선보였다. 일본 현지에서 진행된 사전 예약 당시에선 준비된 물량이 전량 완판됐다.

지니스램프 관계자는 “핑콤토닉은 설레는 봄을 위한 사랑스러운 맛을 담아낸 제품으로, 일본에서의 열풍을 한국에서도 이어갈 것으로 기대한다”라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com