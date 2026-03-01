홍콩에서도 ‘두쫀쿠’ 열풍…일상에 녹아든 K-푸드

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 한국에서 두바이 초콜릿에서 파생된 디저트 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’가 홍콩에서도 빠르게 확산하고 있다. 홍콩 내 한국 카페뿐 아니라 THE BAKERISM, Maxim’s Cake 같은 현지 베이커리에서도 두쫀쿠를 판매한다.

홍콩 로컬 카페 THE BAKERISM 직원은 코트라릍 통해 “두쫀쿠는 장원영, 안성재 등 유명 K-팝 아이돌과 스타 셰프가 사회관계망서비스(SNS)에 관련 콘텐츠를 올리면서 홍콩 내 인기가 급상승하고 있다”며, “이러한 콘텐츠가 홍콩 소비자들의 호기심을 자극해 직접 맛을 보고자 하는 욕구를 불러일으켰다”라고 전했다. 이어 “두쫀쿠는 매일 한정 수량만 제공되며, 폭발적인 수요에 대응하기 위해 매장에서 왓츠앱(WhatsApp)을 통한 예약 판매 서비스를 운영하고 있다”라고 덧붙였다.

홍콩 SNS에서는 셩완·구룡 등 주요 상권과 로컬 동네 카페를 중심으로 “오늘 두쫀쿠 먹으러 간다”는 HONGKONG LOCAL 스타일의 후기가 이어지고다.

최근 몇 년간 홍콩으로의 K-푸드 수출은 다소 감소했지만, 현지에서의 인기는 오히려 커지고 있다. 홍콩에서 K-푸드가 주목받는 배경에는 SNS를 중심으로 한 인지도 확산, 고급 미식 이미지를 강화한 셰프·브랜드 협업, 그리고 대형 식품 박람회를 통한 현지 시장 참여 확대가 맞물려 있다. 동시에 주요 금융기관과 호텔, 레스토랑 그룹이 한국 셰프와 손잡고 한정 메뉴, 팝업 다이닝, 미식 경연 프로그램 등을 선보이면서 K-푸드는 프리미엄 파인다이닝으로 재인식되고 있다.

코트라 관계자는 “최근 홍콩에서는 주요 금융기관, 호텔, 레스토랑 그룹, 유통사 등 다양한 업계가 한국 셰프와 협업해 고급 미식 프로그램을 선보이는 사례가 빠르게 늘고 있다. 이러한 협업은 한정 메뉴, 팝업 다이닝, 요리 경연 등으로 전개되며, K-푸드를 ‘단순한 트렌드’에서 ‘경험해야 하는 프리미엄 미식’으로 재조명하는 계기가 되고 있다.

홍콩의 K푸드 유통망인 S사의 대표는 코트라를 통해 “한국 요식업체들이 활발히 진출해 식당을 열고 있으며, 동시에 직수입업체가 늘어나면서 가격이 낮아지고 경쟁이 커지고 있다”며 최근 업계의 근황을 전했다. 이어 “라면, 스낵류, 만두, 피자 등 냉동식품은 홍콩 소비자들에게 가장 인기 있는 K-푸드이며, 향후 홍콩에서 성장 잠재력이 가장 큰 품목군이 될 것”이라고 전망했다.

gorgeous@heraldcorp.com