영국, 정크푸드 광고 금지에 홍보 규제도 강화

[리얼푸드=육성연 기자] 영국 정부가 정크푸드 광고 금지와 슈퍼마켓 내 홍보 규제를 강화할 계획이라고 한국농수산식품유통공사(aT)가 전했다. 영국 보건장관이 주도하는 이 방안은 영국 식품 산업 전반에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

보건사회복지부(DHSC)가 최근 발표한 문서에 따르면 영국 정부는 영양 프로파일링 모델(Nutrient Profiling Model, NPM) 업데이트할 예정이다. 수천 개의 제품을 추가로 규제 대상에 포함한다. 시리얼, 주스, 요거트 등 다양한 제품이 광고 금지 대상이 되거나 매장 내 주요 위치에서의 프로모션이 제한될 수 있다.

새로운 영양 프로파일링 모델을 밤 9시 이전 HFSS(고지방·고당·고염) 제품에 대한 TV·온라인 광고 금지 및 매장 내 주요 위치 판촉 제한에 적용할 경우, 기존 모델을 유지할 때보다 열량 섭취량을 최대 30% 추가로 줄일 수 있는 것으로 나타났다. 이는 아동 비만 사례 최대 17만 건, 성인 비만 사례 최대 94만 건 감소에 해당하는 효과로, 이러한 수준의 열량 감소는 비만율을 최대 2%포인트 낮추는 결과로 이어질 것으로 분석됐다.

해당 신규 모델은 지난 2018년에 처음 제안됐다. 하지만 이전 정부는 식품 산업에 미치는 영향이 크다는 이유로 도입을 유보했다. 노동당(Labour)은 새로운 모델 적용을 통해 비만 사례가 100만 건 이상 감소할 수 있을 것으로 주장한다.

영국 정부는 해당 모델을 광고 및 판촉 제한 정책에 적용할 경우 아동 비만 격차 해소에 이바지할 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 취약 지역 아동들이 상대적으로 부유한 지역 아동들보다 HFSS 광고에 더 많이 노출됐다고 밝혔다.

aT 관계자는 “이번 영국 정부의 조치는 식품 산업의 마케팅 자율성보다 국민의 ‘건강권’이라는 공익적 가치를 우선시하는 시장 전환을 상징한다”라고 말했다. 이어 “한국 수출업체는 영국의 최신 영양 프로파일링 기준을 선제적으로 점검하고, 수출 주력 품목이 규제 대상에 포함되는지를 검토해야 할 것”이라고 조언했다.

gorgeous@heraldcorp.com