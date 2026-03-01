노브랜드 버거, 와페모 페스티벌 “최대 42% 할인”

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드의 ‘노브랜드 버거’가 버거 초특가 프로모션 ‘와페모 페스티벌(Why pay more Festival)’을 진행한다고 1일 전했다.

‘와페모 페스티벌’은 노브랜드 버거의 슬로건인 ‘Why pay more?(왜 더 내?)’에 맞춰, 대표 메뉴를 보다 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 기획한 할인행사다.

1일부터 오는 5일까지 5일간 노브랜드 버거 매장 키오스크나 앱을 통해 업계 최처가 2500원으로 출시한 어메이징 불고기를 비롯해, 어메이징 더블, 오리지널, 오리지널 새우, 갈릭앤갈릭 등 가성비 메뉴 세트를 구매하면 동일 메뉴 단품 1개가 추가로 제공된다. 고객은 메뉴에 따라 최대 42% 할인 효과를 누릴 수 있다.

신세계푸드 관계자는 “외식비 부담이 커진 상황에서 고객들이 체감할 수 있는 혜택을 제공하고자 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 가성비와 차별화된 혜택으로 고객들의 만족도를 높일 수 있는 다양한 활동을 이어 나갈 것이다”고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com