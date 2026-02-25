REAL FOODS PREMIUM
Eat Play Cook Read Pet Go Green
  • Read

  • 제이비케이랩, 오일 브랜드 ‘수에보’ 론칭

  • 2026-02-25
제이비케이랩, 오일 브랜드 ‘수에보’ [제이비케이랩 제공]
제이비케이랩, 오일 브랜드 ‘수에보’ [제이비케이랩 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 국내 제약·바이오 기업 제이비케이랩이 천연 오메가 오일 브랜드 ‘수에보(SUEVO)’를 론칭한다고 25일 전했다.

수에보는 독자적인 RT(Room Temperature) 특수 착유 공법을 통해 추출 온도를 15~20도 상온으로 강제 제어했다. 압착 시 발생하는 미세한 마찰열까지 원천 봉쇄한 것이 핵심이다. 이를 통해 열에 취약한 오메가-3 등 유효 성분을 보존했다.

생식용으로 출시된 수에보의 ‘천연 오메가 블렌딩 오일’은 ‘지질 리모델링’ 솔루션을 제시한다. 오메가-3, 오메가-6, 오메가-9을 1대3대6이라는 황금 비율로 설계했다.

장봉근 대표는 ”좋은 기름은 훌륭한 항암식품이지만 나쁜 기름은 암을 유발할 수 있는 발암물질로 작용할 수 있다”며, “나쁜 기름이란 열 등에 의해 산화되거나 변성된 기름으로 섭취할 경우 세포막이 망가져 세포는 영양소와 산소를 충분하게 공급받지 못해 암세포가 되거나 죽게 된다”라고 말했다. 특히 대부분의 암 환우들은 세포 내 산소가 부족하기 때문에 산화와 변성이 없는 천연 오일을 매일 섭취해 산소를 보충해야 한다는 게 그의 설명이다.

‘천연 하이 올레익 오일’은 비정제유는 불에 약하다는 편견을 깨고 213.32도라는 높은 발연점을 확보했다. 자체 테스트 결과, 250도의 극한 환경에서 180분간 고온 가열해도 산가 변화가 거의 없는 안정성을 보였다. 오메가9 성분은 200ml 한 병당 137g에 달한다.

장 대표는 “풍부한 오메가-9이 조리 시 발생하는 열 스트레스로부터 기름의 구조를 견고하게 보호한다”며, “덕분에 고온 요리 중에도 영양 파괴나 발암물질 걱정 없이 식재료 본연의 풍미를 안심하고 즐길 수 있다”고 강조했다.

수에보는 원물 선별부터 514가지 잔류 농약 검사, 착유, 운송에 이르는 전 과정을 관리하는 ‘END-TO-END 품질 시스템’을 통해 타협 없는 안전성을 확보했다.

장 대표는 “잘 먹으면 약, 못 먹으면 독이 되는 대표적인 예시가 바로 기름”이라며, “천연 오메가 오일 브랜드 수에보는 병·의원 채널을 시작으로 대한민국 식탁 위에 건강한 지방 섭취의 새로운 기준을 제시할 것”이라고 밝혔다.

수에보 2종은 쿠팡에서 만나볼 수 있다. 파인힐병원 등 오프라인 판매처와 내달 중 자체 홈페이지를 통해서도 정식 출시할 예정이다.


gorgeous@heraldcorp.com

관련기사

Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
February 25. 2026
필요한 식재료 목록 생성…미국 우버의 ‘개인 맞춤형 장보기’
우버(Uber)가 인공지능(AI)을 활용한 새로운 장보기 기능 ‘카트 어시스턴트(Cart Assistant)’를 선보였다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 해당 기능은 우버이츠(Uber Eats) 앱 내에서 제공한다. 알벗슨(Albertsons), 알디(Aldi), 크로거(Kroger), 세이프웨이(Safeway), 스프라우츠 파머스 마켓(Sprouts Farmers Market), 웨그먼스(Wegmans) 등 수십 개 주요 식료품 매장에서 이용할 수 있다. 향후 적용 매장은 더욱 확대될 예정이다. 이번 기능은 단순한 검색이나 스크롤 방식이 아닌, 텍스트나 이미지 입력만으로 전체 장바구니를 자동 구성해주는 것이 특징이다. 이용자는 손으로 작성한 식단표 사진이나 레시피 스크린샷을 업로드하면, AI가 이를 분석해 필요한 식재료 목록을 생성한다. 간단히 요리 이름을 입력하는 것만으로도 관련 장보기 리스트를 추천받을 수 있다. 우버는 최근 소비자들이 장보기
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드 스퀘어|제호 : REAL FOODS|인터넷신문등록번호 : 서울 아03324
등록(발행)일자 : 2014. 09. 12|발행인ㆍ편집인 : 최진영|청소년보호책임자 : 홍승완|대표번호 : 02-727-0114