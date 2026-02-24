페어몬트 서울, 광천김 원초를 두 번 구운 ‘페어몬트 김’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 여의도 페어몬트 앰배서더 서울이 ‘페어몬트 김’을 출시했다고 24일 전했다.

‘페어몬트 김’은 호텔 업계 최초로 호텔이 직접 기획·개발해 선보이는 김 제품이다. 글로벌 및 국내 고객에게 한국의 맛과 호텔 다이닝 경험을 보다 친숙하게 즐기도록 ‘페어몬트 김’을 기획했다.

페어몬트 서울 셰프와 F&B팀이 개발 전 과정을 주도했다. 서해에서 자란 광천김 원초를 두 번 굽는 공정을 거쳤다.

이번 ‘페어몬트 김’ 출시는 페어몬트 서울의 한식 강화 전략의 연장선이라는 점에서도 의미가 있다. 페어몬트 서울은 뷔페 레스토랑 ‘스펙트럼’의 아시아 섹션을 중심으로 K-푸드 비중을 확대해 왔다. 지속가능성을 고려한 식재료 철학도 반영했다. 품질 경쟁력이 검증된 원초를 사용했다.

‘페어몬트 김’은 한 박스 27봉 구성이다. 가격은 3만8000원이다. 오는 28일까지 출시 기념으로 10% 할인된 3만4200원에 제공한다. 호텔 1층 더 아트리움 라운지에서 구매할 수 있다.

페어몬트 서울 관계자는 “페어몬트는 호텔 브랜드 경험을 제공하는 플랫폼으로 확장하고자 한다”라며 “이번 프로젝트는 호텔 다이닝 경험을 김이라는 익숙한 식재료를 통해 친숙한 형태로 소개하려는 시도”라고 말했다.

