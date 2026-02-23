“순백의 디저트로 마음 전하세요”…JW 메리어트 호텔 서울, ‘화이트 에디션’

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 호텔 서울이 화이트데이를 위한 화이트 에디션을 선보인다고 23일 전했다. 화이트데이에 어울리는 화이트 톤과 부드러운 풍미를 강조한 것이 특징이다.

호텔 2층 ‘파티세리’에서 선보이는 ‘키 투 유어 하트(Key to Your Heart) 케이크’는 진한 마스카르포네 바닐라 무스를 베이스로 넣었다. 케이크 속에는 바닐라 가나슈와 크림 같은 크림 브륄레, 바삭한 만자리 초콜릿 푀유틴(Feuilletine)을 층층이 더했다. 가격은 10만원이다.

‘키 투 유어 하트(Key to Your Heart) 초콜릿’은 발로나(Valrhona) 오팔리스 초콜릿을 사용해 화이트 하트 케이스를 완성했다. 케이스 내부에는 과일 향의 초콜릿 봉봉들을 담았다. 라즈베리 가나슈가 담긴 립(Lip) 모양 초콜릿과 스트로베리 가나슈를 채운 하트 초콜릿 등이다. 초코 쉘 하트 케이스를 포함한 세트는 7만9000원이다. 초콜릿 6구 세트는 6만원이다. 3월 1일부터 3월 14일까지 선보인다.

이와 함께 호텔 7층 ‘모보 바(MOBO Bar)’에서는 스페셜 칵테일 2종을 선보인다. ‘화이트 부케(White Bouquet)’는 잔 위에 하얀 폼으로 꽃다발을 받는 설렘의 순간을 형상화했다. 포도꽃 향의 릴렛과 엘더플라워, 타임을 사용했다. ‘망고 페탈(Mango Petal)’은 망고와 레몬으로 직접 만든 수제 리몬첼로를 베이스로 만들었다. 잔 테두리를 감싼 팝핑 캔디는 화이트데이에 건네는 작은 사탕을 연상시킨다. 칵테일은 3월 1일부터 3월 31일까지 각 3만원에 만나볼 수 있다.

