REAL FOODS PREMIUM
Eat Play Cook Read Pet Go Green
  • Read

  • “순백의 디저트로 마음 전하세요”…JW 메리어트 호텔 서울, ‘화이트 에디션’

  • 2026-02-23
JW 메리어트 호텔 서울, ‘화이트 에디션’ [JW 메리어트 호텔 서울 제공]
JW 메리어트 호텔 서울, ‘화이트 에디션’ [JW 메리어트 호텔 서울 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 호텔 서울이 화이트데이를 위한 화이트 에디션을 선보인다고 23일 전했다. 화이트데이에 어울리는 화이트 톤과 부드러운 풍미를 강조한 것이 특징이다.

호텔 2층 ‘파티세리’에서 선보이는 ‘키 투 유어 하트(Key to Your Heart) 케이크’는 진한 마스카르포네 바닐라 무스를 베이스로 넣었다. 케이크 속에는 바닐라 가나슈와 크림 같은 크림 브륄레, 바삭한 만자리 초콜릿 푀유틴(Feuilletine)을 층층이 더했다. 가격은 10만원이다.

‘키 투 유어 하트(Key to Your Heart) 초콜릿’은 발로나(Valrhona) 오팔리스 초콜릿을 사용해 화이트 하트 케이스를 완성했다. 케이스 내부에는 과일 향의 초콜릿 봉봉들을 담았다. 라즈베리 가나슈가 담긴 립(Lip) 모양 초콜릿과 스트로베리 가나슈를 채운 하트 초콜릿 등이다. 초코 쉘 하트 케이스를 포함한 세트는 7만9000원이다. 초콜릿 6구 세트는 6만원이다. 3월 1일부터 3월 14일까지 선보인다.

이와 함께 호텔 7층 ‘모보 바(MOBO Bar)’에서는 스페셜 칵테일 2종을 선보인다. ‘화이트 부케(White Bouquet)’는 잔 위에 하얀 폼으로 꽃다발을 받는 설렘의 순간을 형상화했다. 포도꽃 향의 릴렛과 엘더플라워, 타임을 사용했다. ‘망고 페탈(Mango Petal)’은 망고와 레몬으로 직접 만든 수제 리몬첼로를 베이스로 만들었다. 잔 테두리를 감싼 팝핑 캔디는 화이트데이에 건네는 작은 사탕을 연상시킨다. 칵테일은 3월 1일부터 3월 31일까지 각 3만원에 만나볼 수 있다.


gorgeous@heraldcorp.com

관련기사

Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
February 23. 2026
프리미엄 vs 저가 원료…유럽 말차 시장의 양극화
글로벌 말차 시장이 유례없는 가격 폭등과 공급난이 맞물리며, ‘정통성’과 ‘경제성’이라는 두 갈래로 나뉘고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 말차의 폭발적인 수요 증가에도 불구하고, 여전히 거대한 커피 시장의 지배력을 넘어서기에는 역부족인 상황이다. 말차 특유의 불안정한 공급 구조에서 주원인을 찾을 수 있다. 말차의 최대 생산지인 일본은 한정된 재배 면적에 기후 변화라는 악재까지 겹치며 수확량이 이전 대비 최대 60%까지 급감했다. 현재 말차 유통 가격은 과거보다 약 3배(300%) 가까이 폭등하며 시장의 혼란을 가중하고 있다. 정통 말차가 떠난 대중 시장의 빈자리는 중국, 인도, 케냐 등에서 유입된 저가 원료들이 빠르게 채워가고 있다. 특히 가성비를 극대화한 ‘요리용 등급(Culinary grade)’ 제품군은 매년 10% 이상의 성장세를 기록하고 있다. 품질보다는 효율과 시각적 콘셉트가 지배하는 시장이다. 시장조사기관 그랜드뷰리서치에 따
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드 스퀘어|제호 : REAL FOODS|인터넷신문등록번호 : 서울 아03324
등록(발행)일자 : 2014. 09. 12|발행인ㆍ편집인 : 최진영|청소년보호책임자 : 홍승완|대표번호 : 02-727-0114