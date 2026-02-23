프링글스X산리오캐릭터즈, ‘단짠 콤보’ 캠페인

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 감자칩 브랜드 프링글스가 글로벌 캐릭터 IP 브랜드 산리오캐릭터즈와 협업 캠페인을 전개한다고 23일 전했다.
캠페인은 ‘단짠(달고 짠맛의) 랜드’라는 주제를 중심으로 디지털 영상 광고와 참여형 콘텐츠, 오프라인 체험 요소를 연개한다. 영상 광고로 단짠랜드 스토리를 공개한다. 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해서는 마이멜로디와 쿠로미가 등장하는 ‘단짠 지수 성향 테스트’로 참여형 이벤트를 운영한다. 이어 인플루언서 협업을 통해 다양한 단짠 레시피 콘텐츠도 선보일 예정이다.
또한 산리오캐릭터즈 일러스트를 활용한 한정판 굿즈 행사와 매장 내 전용 디스플레이를 마련할 계획이다.
협업 제품인 ‘프링글스 버터카라멜’은 핑크 색감에 마이멜로디의 이미지를 담았다. ‘프링글스 스윗 어니언’ 은 달콤한 양파 풍미로 쿠로미 매력을 표현했다. 제품은 2월 말부터 전국 대형 할인점 및 온라인몰에서 만나볼 수 있다.
윤지원 프링글스 마케팅부장은 “최근 소비자들은 제품을 넘어 자신의 취향과 감성을 반영할 수 있는 브랜드 경험을 중요하게 생각한다”라며 “이번 협업을 통해 프링글스의 차별화된 맛을 보다 몰입감 있고 즐거운 방식으로 전달하고자 했다”라고 밝혔다.
